Минэнерго прокомментировало расширение европейских санкций против России

Министерство энергетики России выразило недоумение в связи с решением Евросоюза включить в санкционный список двух сотрудников ведомства. Об этом говорится на сайте ведомства.

«У Минэнерго России не вызывает сомнений, что ЕС принимал решение исходя исключительно из политических соображений. Именно поэтому, по уже, к сожалению, сложившейся традиции, никаких законных оснований по внесению в санкционный список сотрудников Минэнерго России представлено не было», — говорится в сообщении.

В Минэнерго сомневаются, что немецкий концерн Siemens оказался «заложником ситуации».

«Мы ждем дополнительных разъяснений со стороны Европейского союза… Политические амбиции не должны быть препятствием выполнения правительствами стран своих обязательств перед гражданами», — заключили в ведомстве.

Накануне Евросоюз внес в санкционный список трех граждан России и три юридических лица в связи с поставками в Крым турбин Siemens.