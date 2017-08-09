Анонс «Ведомостей» на 10 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

закон об онлайн-кассах вступил в силу, но у многих предпринимателей новых касс еще нет;

исследователи выяснили, какое будущее рисуют губернаторы для своих регионов;

10 лет назад начался мировой финансовый кризис.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: что происходит с бизнесом Nissan в России, рассказал в интервью председатель управляющего комитета Nissan Europe Пол Уиллкокс

и статью на полосе «Комментарии»: новый внешнеполитический кризис для США теперь связан с Северной Кореей.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».