Анонс «Ведомостей» на 10 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
закон об онлайн-кассах вступил в силу, но у многих предпринимателей новых касс еще нет;
исследователи выяснили, какое будущее рисуют губернаторы для своих регионов;
10 лет назад начался мировой финансовый кризис.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: что происходит с бизнесом Nissan в России, рассказал в интервью председатель управляющего комитета Nissan Europe Пол Уиллкокс
и статью на полосе «Комментарии»: новый внешнеполитический кризис для США теперь связан с Северной Кореей.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».