Анонс «Ведомостей» на 9 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

«Массандра» привлекает туристов для работы на виноградниках;

названы пять причин роста биткоина после разделения;

инвесторы рассказали, какой одежды ждут от стартапера на переговорах.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Марат Хуснуллин рассказал в интервью, можно ли при реновации увеличить жилплощадь и поменять район

и статью на полосе «Комментарии»: каких бюрократов нельзя сокращать.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».