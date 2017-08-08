Анонс «Ведомостей» на 9 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
«Массандра» привлекает туристов для работы на виноградниках;
названы пять причин роста биткоина после разделения;
инвесторы рассказали, какой одежды ждут от стартапера на переговорах.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Марат Хуснуллин рассказал в интервью, можно ли при реновации увеличить жилплощадь и поменять район
и статью на полосе «Комментарии»: каких бюрократов нельзя сокращать.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».