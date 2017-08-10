«Ромир» назвал средний чек россиянина за один поход в магазин

Среднестатистический россиянин в июле за один поход в магазин тратил 503 руб., выяснил исследовательский холдинг «Ромир». Этот показатель меньше июньского на 14 руб., или 2,7%, его значение оказалось ниже показателя годичной давности, когда средний чек равнялся 510 руб. (-1,4%).

«Средний чек в июле показал отрицательную динамику в большинстве регионов, а также крупных городах и мегаполисах. Уже который месяц подряд средний чек продолжает свое снижение в Москве, все более уступая по значению величине чека в Санкт-Петербурге. В июле средний чек показал снижение во всех каналах современной торговли, что, вероятно, связано с сезонным удешевлением продовольственных товаров и в первую очередь овощей и фруктов», – говорится в сообщении «Ромира».

В гипермаркетах средний чек за месяц снизился на 3,8%, в супермаркетах – на 3,1%, а в дискаунтерах — на 7,2%. «Однако в разрезе года во всех этих каналах средний чек показал положительную динамику. В крупных форматах, как гипермаркеты (+1%) и супермаркеты (+0,5%), рост оказался скромным, зато в дискаунтерах за год чек вырос на 10%», – отмечается в сообщении исследовательского холдинга.

В исследовании была учтена информация о покупках 30 000 россиян из 180 городов с населением свыше 100 000 человек.