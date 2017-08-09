В Минэкономразвития допустили снижение цен на фрукты и овощи на 15%

Потенциал снижения цен на плодоовощную продукцию в ближайшие месяцы, по данным Минэкономразвития России, еще не исчерпан и составляет около 15%. «Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около минус 0,6 п. п. за август - сентябрь 2017 г.», - считают в министерстве.

Дефляция в августе в России может составить 0,3-0,5% после инфляции в 0,1% в июле, прогнозирует Минэкономразвития. Годовая инфляция может снизиться до 3,3-3,6% в августе с 3,9% в июле.

Росстат ранее сообщил, что в первую неделю августа была зафиксирована дефляция на 0,1% вторую неделю подряд.