После Brexit Лондон предложит Евросоюзу временное таможенное соглашение

После выхода из Евросоюза Лондон предложит Брюсселю новые договоренности по таможенному контролю, в том числе временный таможенный союз для предотвращения возможных проблем на границе. Как сообщает ВВС, этот план будет первым документом, который британское правительство опубликует в связи с Brexit. В кабмине план назвали амбициозным и заверили, что его реализация создаст наиболее свободные и гладкие условия для торговли с остальной Европой.

Ранее предполагалось, что, выходя из Евросоюза, Британия выйдет и из таможенного союза ЕС, в котором не облагаются пошлинами поставщики товаров и услуг и уравнены тарифы на импорт и экспорт товаров и услуг через общую границу ЕС.

Лондон предлагает, что во временном таможенном союзе торговля с ЕС будет продолжаться на прежних условиях, при этом Британия сможет начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС, на что сейчас, оставаясь членом ЕС, он не имеет права. По завершении срока действия временного союза Великобритания либо установит новую таможенную границу с ЕС, либо заключит новое соглашение без таможенной границы.