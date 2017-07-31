Свободное передвижение граждан между Великобританией и ЕС прекратится в марте 2019 года

Свободное передвижение между странами британских подданных и граждан Европейского союза будет прекращено весной 2019 г., сообщили в понедельник британские СМИ со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

«Свободное передвижение прекратится в марте 2019 г. Мы опубликовали предложения, касающиеся прав подданных», - говорится в заявлении.

Представитель главы британского государства заявил журналистам, что «другие элементы иммиграционной системы в пост-Brexit пространстве будут оглашены своевременно».

«Было бы неправильно спекулировать на тему того, как это может выглядеть, или предполагать, что свободное перемещение (между Британией и ЕС) продолжится в той же манере, в какой оно существует сейчас», - добавил он.