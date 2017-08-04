Банки
Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Перевозка жирных котов. Дорого

Переезд из Лондона дорого обойдется банкам

Перевести придется минимум 15 000 человек

Банки, работающие с корпоративными и институциональными клиентами, планируют перевести из Лондона в ЕС 15 000–17 000 рабочих мест, говорится в исследовании консалтинговой фирмы Oliver Wyman. По ее расчетам, в долгосрочной перспективе речь может идти о 40 000 позиций. «Сейчас все заняты планированием, чтобы в случае жесткого Brexit была возможность продолжать делать все то, что они делают сейчас», – говорит начальник отдела корпоративного и институционального банкинга Oliver Wyman Мэтью Остен.

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