Статья опубликована в № 4378 от 04.08.2017 под заголовком: Перевозка жирных котов. Дорого
Переезд из Лондона дорого обойдется банкам
Перевести придется минимум 15 000 человек
- Татьяна Бочкарева
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Из-за Brexit Лондон лишится до 17 000 банкиров, а банки – сотен миллионов долларов, в которые обойдется их переезд
Chris Ratcliffe/Bloomberg
Банки, работающие с корпоративными и институциональными клиентами, планируют перевести из Лондона в ЕС 15 000–17 000 рабочих мест, говорится в исследовании консалтинговой фирмы Oliver Wyman. По ее расчетам, в долгосрочной перспективе речь может идти о 40 000 позиций. «Сейчас все заняты планированием, чтобы в случае жесткого Brexit была возможность продолжать делать все то, что они делают сейчас», – говорит начальник отдела корпоративного и институционального банкинга Oliver Wyman Мэтью Остен.
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