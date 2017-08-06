The Telegraph: Лондон готов заплатить ЕС 40 млрд евро за Brexit

Великобритания готова заплатить Евросоюзу до 40 млрд евро за Brexit, пишет британская газета The Sunday Telegraph. Отмечается, что взамен Лондон ждет, что Брюссель согласится обсуждать такие вопросы финансового урегулирования, как заключение торгового соглашения в рамках сделки о будущем партнерстве.

«Что до переговорного процесса, то он просто не работает. Мы знаем, что их позиция — это 60 млрд евро, но в действительности нижний предел находится на уровне 50 млрд евро. У нас он ближе к 30 млрд евро, однако приемлемая сумма равна 40 млрд евро», — приводит газета слова своего источника.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня. Они должны продлиться до ноября 2018 г., после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.