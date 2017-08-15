Задолженность по зарплате в России в июле выросла на 7,7%

Просроченная задолженность по зарплате в России на 1 августа 2017 г. составила 3 млрд 455 млн руб., увеличившись за июль на 248 млн руб. - 7,7%. Таковы данные Росстата.

Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у компаний собственных средств в отчетном периоде составила 3 млрд 395 млн руб., или 98,3% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 июля 2017 г. она увеличилась на 237 млн руб. (на 7,5%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 60 млн руб. и увеличилась по сравнению с 1 июля 2017 г. на 11 млн руб. (на 21,9%), в том числе задолженность из федерального бюджета составила 7 млн руб., рост на 5 млн руб. (в 4,1 раза), бюджетов субъектов России - 46 млн руб. (увеличение на 7 млн руб., или на 16,9%), местных бюджетов - 7 млн руб. (снижение на 1 млн руб., или на 17,6%).

Наибольший размер просроченной задолженности по зарплате из-за отсутствия собственных средств у организация из общей суммы указанной задолженности приходится на Приморский край (464,9 млн руб., или 13,7%), Санкт-Петербург (231,9 млн руб., или 6,8%), Кемеровскую область (220,6 млн руб., или 6,5%), Хабаровский край (181,2 млн руб., или 5,3%), Амурскую область (125,5 млн руб., или 3,7%), Мурманскую область (109,8 млн руб., или 3,2%).