WSJ узнала о решении Венесуэлы не принимать доллары при расчетах за нефть

Правительство Венесуэлы изо всех сил ищет способы ограничить влияние санкций США на экономику страны, пишет газета The Wall Street Journal. В связи с этим власти запретили экспортерам нефти вести расчеты в долларах, сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.

Нефтетрейдеры, которые экспортируют венесуэльскую нефть или импортируют нефтепродукты в страну, начали конвертировать свои счета в евро, пишет газета. Государственная нефтяная компания PdVSA попросила партнеров по СП открыть счета в европейской валюте.

PdVSA и министерство энергетики страны не комментируют информацию, публично о новой политике объявлено не было.

В августе США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы, установив запрет на операции с новыми облигациями, выпущенными правительством страны и ее нефтедобывающими компаниями. Ограничения коснулись и операций с рядом существующих бондов.