ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п. п.

Банк России после заседания совета директоров в пятницу, 15 сентября, снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. - до 8,5% с 9%. Об этом сегодня сообщил сайт ЦБ.

ЦБ указал, что инфляция находится вблизи 4%, при этом экономика продолжает расти. «На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», - говорится в сообщении.

С начала 2017 г. инфляция снижалась быстрее, чем ждал Центробанк, а летом преподнесла сюрпризы – внезапно ускорилась в июне до 4,4% в годовом выражении, а затем перешла к резкому замедлению. После снижения цен в августе инфляция пробила таргет ЦБ в 4%, опустившись до исторического минимума 3,3% по итогам августа и до 3,2% к 4 сентября. На этом уровне инфляция осталась и к 11 сентября. Спровоцировало такое замедление инфляции падение цен на овощи и фрукты: в августе они подешевели на 15,5% при общем снижении цен на 0,5%. Вместе с инфляцией до исторических минимумов снизились и инфляционные ожидания населения на год вперед – до 9,5% в августе с 10,7% в июле.