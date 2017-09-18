ЦБ объяснил, о чем говорит замедление инфляции в июле – августе

Снижение инфляции в июле – августе указывает на ослабление краткосрочных проинфляционных рисков, однако при проведении денежно-кредитной политики ЦБ будет учитывать как краткосрочные, так и среднесрочные инфляционные риски, в том числе связанные с динамикой инфляционных ожиданий, сообщается в комментарии Банка России по инфляции.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в августе 2017 г. снизились на 0,5% после роста на 0,1% в июле. Годовая инфляция в августе замедлилась до 3,3% с 3,9%. В предыдущие годы снижение цен в августе наблюдалось нечасто – последний эпизод относится к 2011 г., напомнил ЦБ.

«При сохранении инфляции вблизи 4% можно ожидать, что в дальнейшем временное сезонное снижение потребительских цен в августе станет более частым явлением», – высказал мнение регулятор.

Банк России отмечает, что августовское замедление продовольственной инфляции определяется в значительной мере динамикой цен на плодоовощную продукцию, которая отличается повышенной волатильностью и неопределенностью прогноза.

«Изменение конъюнктуры рынка овощей и фруктов способно создать проинфляционные эффекты. Оно может быть связано, например, с исчерпанием запасов овощей в I–II кварталах 2018 г., отличающихся максимальной внутригодовой долей импорта в структуре предложения», – добавил ЦБ.