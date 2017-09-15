ЦБ предупредил о возможном всплеске инфляции из-за ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу, который будет проходить в 2018 г., может оказать влияние на региональную инфляцию. Подготовка к ЧМ способствовала росту инвестиций и экономики за счет реализации крупных инфраструктурных проектов. Теперь в 2018 г. возможен отрицательный макроэкономический эффект - правда, недолгий. Об этом говорится в проекте «Основные направления денежно-кредитной политики на 2018-2020 гг.»

«Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении Чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса в данных регионах», - говорится в документе.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.