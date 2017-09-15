Набиуллина уточнила цель по инфляции

ЦБ решил отказаться от горизонта достижения цели по инфляции М. Стулов / Ведомости

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, комментируя сегодняшнее снижение основной ставки с 9% до 8,5%, заявила, что ЦБ решил отказаться от горизонта достижения цели по инфляции, а числовой коридор колебания инфляции нецелесообразен.

По ее словам, ранее регулятор определял точку, конкретный период, когда цель будет достигнута. «Теперь у нас эта цель становится постоянной», - сказала она. «Мы также обсуждали введение числового коридора допустимых колебаний инфляции, но сейчас считаем это нецелесообразным», - добавила Набиуллина, отметив, что ЦБ планирует в будущем действовать на опережение, принимая корректирующие меры в случае существенного отклонения инфляции от цели. На данный момент существующие колебания инфляции регулятор не рассматривает как отклонение от цели. Годовая инфляция после повышения до 4,4% в июне в августе составила 3,3%.

Какой будет инфляция к концу года

«Инфляция достигла 4%, и мы хотели бы дополнительно уточнить описание цели: нашей целью является инфляция "вблизи или около 4%". Почему вблизи? Потому что она может колебаться вверх и вниз, вокруг 4%», - приводятся слова Набиуллиной на сайте ЦБ. Летние изменения инфляции от 4,4 к 3,3% – это не отклонения от цели – это колебания в рамках цели, считает она. К концу 2017 г. инфляция ожидается на уровне 3,5-3,8%, что соответствует цели.

По ее словам, инфляционные ожидания россиян достигли исторического минимума в 9,5%, однако это уровень все еще высокий, считает Набиуллина. По ее словам, принимая решение по ключевой ставке, совет директоров учитывал этот фактор. Инфляционные ожидания населения и бизнеса стали снижаться в августе после незначительного снижения в июле.

Она также отметила, что чувствительность этих ожиданий к временным факторам все еще высокая. «Такой характер инфляционных ожидания усиливает проинфляционные риски в случае реализации каких-либо шоков. В этих условиях сохраняется необходимость сохранять достаточно жесткую денежно-кредитную политику при постепенном ее смягчении», - считает председатель ЦБ.

Как будет развиваться российская экономика

Центробанк сохраняет прогноз по снижению цены на нефть в первом полугодии следующего года. В среднем показатель будет держаться на уровне $40 за баррель в реальном выражении,сказала Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров. ЦБ также сохраняет прогноз по цене на нефть на конец 2017 г. на уровне $50 за баррель.

Взгляд ЦБ на развитие экономики и внешние условия в среднесрочной перспективе не изменился. ВВП России в 2018 г. вырастет на не более чем 2%, считает ругулятор. Российская экономика «близка к равновесию», в связи с этим ускорение ее роста «не будет сопровождаться усилением инфляционного давления только при снятии инфраструктурных ограничений».

Процентные ставки по депозитам и кредитам снижаются быстрее, чем ключевая ставка, считает ЦБ. С начала года ключевая ставка снизилась на 1 п.п., до 9% годовых, а ставки по долгосрочным кредитам – на 1,8 п.п., примерно до 10% годовых, по долгосрочным депозитам – на 1,2 п.п., до около 8% годовых.

Сейчас наблюдается постепенное восстановление потребительского спроса. Переход от сберегательной модели поведения россиян к росту потребления происходит плавно. «В условиях роста экономики усиление потребительской активности – это естественный процесс. Увеличиваются розничные продажи. Опросы говорят о том, что люди готовы все чаще совершать крупные покупки. Восстанавливается спрос на товары длительного пользования», - отметила она. «Ситуация в экономике и на рынке труда, где безработица стабилизировалась», - уточнила Набиуллина. На данный момент источником роста потребительских расходов в основном «служит увеличение заработных плат, а не кредитов».

«Мы будем смягчать денежно-кредитную политику плавно, учитывая ситуацию в экономике и динамику инфляции, оценивая эффект от уже принятых нами решений, а также влияние прогнозов участников рынка по ключевой ставке на динамику денежно-кредитных условий. Сейчас они формируются в соответствии с нашими ожиданиями», - сказала Набиуллина.

В свою очередь Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции на 2017 г. до 3,2%. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Орешкин. По его мнению, цена на нефть по итогам года будет выше прогноза в $49 за баррель, рубль может незначительно укрепиться. При этом он не исключил, что инфляция по итогам года может оказаться и ниже 3%.