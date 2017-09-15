Рынок не удивило понижение ключевой ставки ЦБ на 0,5%

Рынок почти не отреагировал на новость о снижении ключевой ставки Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров ЦБ на сегодняшнем заседании снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 8,5%. Свое решение регулятор основывал на том, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, следует из пресс-релиза ЦБ. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики, предупреждает регулятор.

Рынок почти не отреагировал на новость о снижении ключевой ставки — оно ожидалось игроками. Например, консенсус-прогноз Bloomberg указывал именно на такое снижение: из 39 аналитиков того, что ставка опустится лишь на 25 б. п., ожидали только шестеро. Ждали снижения на 50 б. п. и банкиры. «Я думаю, что ЦБ рациональнее было бы сделать шаг на 0,5%. Мне кажется, это был бы верный шаг», — говорил в четверг президент-председатель правления «ВТБ 24» Михаил Задорнов.

Сразу после публикации пресс-релиза ЦБ по итогам заседания совета директоров рубль укрепился к доллару на 9 коп. до 57,44 руб. на 13.30 мск. (-6 коп. к закрытию четверга). К евро российская валюта подорожала на 10 коп. до 68,63 руб. Правда, с этих уровней к 13.38 мск рубль упал и к доллару, и к евро на 20 коп. К 14.00 мск рубль стабилизировался на отметке 57,62 руб. к доллару и 68,87 руб. к евро. Российский рынок акций после появления новостей от ЦБ оставался стабилен: к 14.00 индекс ММВБ составлял 2047 пунктов (ниже закрытия на 5 пунктов), РТС — 1118 пунктов, что меньше закрытия четверга на 7 пунктов.

«Рынки уже заложили понижение ключевой ставки на 0,5% в цены», — замечает аналитик «Финама» Алексей Коренев. Решение ЦБ было полностью ожидаемым, а потому последовавшая реакция — в пределах волатильности рынка, полагает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. «Я не думаю, что на этих уровнях ставка ЦБ станет каким-то триггером для продаж рубля или выхода иностранных инвесторов из российских облигаций: разница по ставкам между российским рынком и мировым по-прежнему остается довольно привлекательной», — делится он. Серьезных последствий от решения регулятора как для рынка, так и для российской валюты ожидать не приходится, добавил Тихомиров. Реакции валютного рынка на решение ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б. п. не ждет и экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков.