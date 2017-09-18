На сферу культуры и кино в 2018 году выделят около 93 млрд рублей

Федеральный бюджет России предусматривает выделение в 2018 г. на сферу культуры и кинематографии 92,829 млрд руб. В 2017 г. на эту сферу было выделено 99,776 млрд руб. В 2019 г. планируется выделить 87,540 млрд руб., а в 2020 г. — 83,337 млрд руб. Об этом говорится в проекте бюджета на 2018-2020 гг.

На сферу культуры планируется выделить в 2018 г. 81,757 млрд руб. (в 2017 г. — 88,279 млрд руб.), в 2019 г. будет выделено 73,001 млрд руб., а в 2020 г. — 74,222 млрд руб. В данный план помимо прочего включены развитие библиотечного и музейного дела, расходы на программу «Наследие», поддержка творческих инициатив населения, премии правительства и гранты президента в области культуры и искусства творческим коллективам и образовательным организациям.

На кинематографию будет выделено в 2018 г. 7,366 млрд руб. (в 2017 г. — 7,525 млрд руб.). В 2019 г., как ожидается, будет выделено 7,3611 млрд руб., а в 2020 г. — 7,373 млрд руб. Данный план включает в себя помимо прочего расходы на госпрограмму «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг. и на мероприятия по сохранению и развитию кинематографии.