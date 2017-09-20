Недельная инфляция в России вторую неделю подряд нулевая

В России недельная инфляция с 12 по 18 сентября оказалась нулевой. Вторую неделю подряд такой показатель фиксирует Росстат. С начала 2017 г. потребительские цены выросли на 1,7%, а с начала сентября - снизились на 0,1%, отмечается в материалах ведомства.

В сентябре прошлого года инфляция составила 0,2%.

За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 0,8%, масло сливочное, молоко, сметана, рис и пшено – на 0,2-0,3%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 2,1%, крупу гречневую – на 1%, масло подсолнечное – на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,6%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук и морковь – 2,7-4,6%, на яблоки – 1,9%. В то же время огурцы и помидоры стали дороже на 2,1% и 1,6% соответственно.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.