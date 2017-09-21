Силуанов: рост цен на бензин после повышения акцизов будет соответствовать инфляции

Министр финансов Антон Силуанов заверил в том, что рост цен на бензин в 2018 г. после повышения акцизов на топливо будет проходить в пределах инфляции. Об этом сообщает в четверг «Интерфакс».

Вклад в инфляцию от повышения акцизов на топливо в 2018 г. будет менее 0,1 п. п., говорил в среду представитель Минфина в ответе на запрос «Ведомостей».

Прогноз по инфляции на 2018 г. равняется таргету ЦБ в 4%.

Внеплановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо в два этапа было окончательно одобрено правительством вместе с проектом бюджета в понедельник – по 50 коп. с 1 января и с 1 июля 2018 г. Это существенно большее повышение, чем предусмотрено сейчас Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива.

В этом году темпы роста цен на топливо опережают инфляцию в 3 раза. С начала года бензин подорожал на 5%, дизтопливо – на 4,1% при инфляции 1,7%. ФАС не считает ситуацию критичной. «Если говорить про накопленную инфляцию, то в более долгосрочном лаге мы отстаем от темпов инфляции, поэтому брать один год не совсем корректно, – объяснил во вторник замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. – Если брать с предыдущим, еще с одним предыдущим, а если взять за семь лет, то мы вполне находимся в общем тренде» (цитата по «Интерфаксу»).