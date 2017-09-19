ФАС не видит в росте текущих цен на топливо превышения темпов инфляции

Динамика роста розничных цен на топливо с начала текущего года по сравнению с темпами инфляции за этот же период не отражает ситуацию на рынке, считают в Федеральной антимонопольной службе России.

«Сейчас по накопленным итогам мы от инфляции отстаем, если взять за несколько лет предыдущих», – заявил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин в кулуарах «Недели конкуренции в России».

«Если говорить про накопленную инфляцию, то в более долгосрочном лаге мы отстаем от темпов инфляции, поэтому брать один год не совсем корректно. А если брать с предыдущим, еще с одним предыдущим, а если взять за семь лет, то мы вполне находимся в общем тренде, поэтому когда-то чуть больше, когда-то чуть меньше», – сказал Голомолзин.

Как сообщал Росстат, с начала года бензин подорожал к 11 сентября на 5,0%, дизельное топливо – на 4,1% при общей инфляции в 1,7% за этот же период.