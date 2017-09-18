Силаунов подтвердил скорое обсуждение идеи повысить акцизы на топливо

Правительство обсудит в понедельник предложение Минфина индексировать акцизы на топливо. Как сообщает «Интерфакс», это перед заседанием кабмина журналистам подтвердил руководитель ведомства Антон Силуанов. Правительство должно 18 сентября рассмотреть проект бюджета на 2018 г. «Подготовили такое предложение, сегодня на правительстве рассмотрим», – сказал он.

О том, что решение дополнительно поднять акцизы на топливо уже принято на бюджетных совещаниях в правительстве и будет еще обсуждаться 18 сентября, «Ведомостям» рассказали несколько источников в федеральных структурах. По их словам, повышение планируется в два этапа – по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля. Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива. В результате дополнительные доходы бюджетной системы составят 55–60 млрд руб., говорят чиновники.

Из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп., цитировал федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, а есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 руб. за 1 л. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 г. психологически важные 40 руб., цитировал источник «Ведомостей». Минэнерго предложило повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, дополнительные доходы составят 39 млрд руб.

Представители Минфина, Минэнерго, Минтранса, вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака ранее либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев, ссылаясь, в частности, на то, что бюджет еще не утвержден правительством.