Собянин предложил повысить пенсии москвичам

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в столице необходимо повысить размер минимальной пенсии.

«Минимальная пенсия, установленная в Москве, она выше той, которая положена в соответствии с федеральным законом. Тем не менее, что произошло: индексация пенсии на федеральном уровне была меньше в последние годы, а инфляция была выше», — отметил глава города во время встречи с активом ветеранской общественности.

Собянин также отметил, что реальные доходы московских пенсионеров в последние годы стали снижаться. По его мнению, в 2018 г. «все-таки будет увеличена федеральная пенсия». Однако, по его словам, не нужно ждать этого повышения, стоит в ближайшее время значительно увеличить минимальную пенсию по Москве. «Насколько увеличить, давайте вместе подумаем», — сказал мэр ветеранам.

Собянин предложил создать рабочую группу, в которую войдут ветераны. В свою очередь группа займется выработкой оптимального варианта. К 10 октября необходимо определиться, какой объем денежных средств из бюджета нужно выделить, «чтобы обеспечить нормальную минимальную пенсию по Москве». По его словам, проблема касается свыше 1 млн москвичей.