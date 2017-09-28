Минэкономразвития ожидает рост ВВП в сентябре и III квартале выше 2%

Минэкономразвития ожидает рост ВВП России в сентябре и III квартале выше 2%. Рост выше 2% ожидается и в последнем квартале текущего года. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах 8-го Российско-азербайджанского межрегионального форума.

«Мы, как и говорили, ожидаем рост ВВП больше 2% в III квартале. У нас июль - 1,8%, август - 2,3%, в сентябре тоже ожидаем рост выше 2%. Все вместе позволит экономике показать темпы роста выше 2% по итогам III квартала», - сказал он.

Орешкин добавил, что Россия вышла на рост ВВП выше 2%. «Да (в IV квартале рост будет выше 2%), я уже об этом говорил изначально - здесь все наши ожидания сохраняются. Вот мы вышли на планку выше 2% во II квартале, да, там был май, который существенно улучшил цифру, и, например, те же 2% в III и IV квартале - это уже более солидная цифра, чем 2,5%, которые мы видели во II квартале. Потому что календарный фактор, который там сильно помог, и фактор холодной погоды, который сильно помог во II квартале, - в III квартале его уже нету, поэтому это уже рост, очищенный от этих временных факторов и поэтому он выглядит более солидным», - сказал министр.

Министр допустил отклонения в итоговой оценке Росстата. «Она будет учитывать больший объем информации, возможны отклонения как в ту, так и в другую сторону. Но пока по всем данным мы видим: двухпроцентная отметка роста будет выдержана», - подчеркнул он.