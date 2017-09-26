Минэкономразвития оценило рост ВВП за восемь месяцев на уровне 1,7%

Минэкономразвития (МЭР) оценило рост ВВП России за восемь месяцев 2017 г. на уровне 1,7%, при этом рост ВВП в августе ускорился до 2,3%. Помимо этого, министерство пересмотрело оценку роста ВВП в июле с 1,5% до 1,8%, говорится в материалах МЭР.

«После краткосрочного замедления в июле темпы роста ВВП в августе вновь вышли на уровень, превышающий 2%. По оценке Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе увеличился до 2,3% г/г (в годовом исчислении) по сравнению с 1,8% г/г в июле. Основной вклад в ускорение роста внесли отрасли, которые в прошлом месяце показали слабые результаты из-за действия временных факторов, - сельское хозяйство и промышленность», - говорится в материалах министерства.