Орешкин не исключил кадровых перестановок в Минэкономразвития

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что министерство ждут кадровые обновления.

«У нас происходит обновление не только в губернаторском корпусе - происходит обновление и в министерстве. Появятся новые люди, сейчас как раз проходим все необходимые процедуры. Как только они будут готовы, обязательно всем расскажем», - сообщил Орешкин журналистам в кулуарах Восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума.

Сегодня президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона бывшего замминистра экономического развития Александра Цыбульского.

«Хочется пожелать Александру Витальевичу [Цыбульскому] успехов. Он на самом деле вел всю региональную политику министерства, поэтому то, как работают регионы, он хорошо знает. Теперь тот опыт, который он наработал на федеральном уровне, ему предстоит применить на региональном уровне», - рассказал Орешкин.

Ранее Минэкономразвития покинул еще один замминистра - Николай Подгузов.