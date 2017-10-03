Дополнительные доходы бюджета от сделки ОПЕК+ оцениваются до 1 трлн рублей

Министр энергетики России Александр Новак заявил о том, что дополнительные доходы российского бюджета от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ приблизительно составляют 700 млрд - 1 трлн руб.

«Компании также выиграли от данной сделки за счет повышения цен на нефть примерно на 30% от начала 2016 г.», - заявил он в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».

По его словам, эффект от сделки для российских компаний меньше, чем для госбюджета за счет укрепления национальной валюты, прогрессивной шкалы налогообложения, которая, в свою очередь, зависит от цен на нефть.

Ранее Новак заявлял, что подписанное осенью прошлого года и продленное позже соглашение ОПЕК и не входящих в картель стран позволило сохранить мировые цены на нефть не ниже $40 за баррель.