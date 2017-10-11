Недельная инфляция в России осталась на нулевом уровне

В России недельная инфляция (с 3 по 9 октября) держится на прежнем уровне - на нулевой отметке, показатель не меняется пятую неделю подряд, говорится в докладе Росстата.

Цены к 9 октября с начала месяца не изменились, с начала 2017 г. - увеличились на 1,7%. В сентябре дефляция в России составила 0,1% после рекордной за все время наблюдений дефляции в 0,5% в августе.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 2,4%, мясные консервы, сливочное масло, молоко, рис, соль и конфеты – на 0,2-0,3%. Одновременно цены на сахарный песок снизились на 1,8%, гречку – на 0,7%, свинину, куры, маргарин и муку – на 0,1-0,3%.

Овощи и фрукты в среднем подешевели на 0,4%, в том числе капуста, лук, морковь и яблоки – на 1,2-2,7%. Однако огурцы и помидоры подорожали на 7,3 и 2,2% соответственно.