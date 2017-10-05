Годовая инфляция в России замедлилась до 3%

Дефляция в России по итогам сентября 2017 г. сложилась на уровне 0,1%, а рост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 3%, сообщил сегодня Росстат.

Снижение цен на продовольственные товары к августу составило 0,7% (без учета плодоовощной продукции: цены на них не изменились), непродовольственные товары подорожали на 0,3%, услуги - на 0,1%.

На протяжении последних четырех недель недельная инфляция была нулевой.

Сегодня министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития оценивает инфляцию в России на уровне 3%. «В текущем году российская экономика после двух непростых лет вошла в новую фазу экономического роста, сейчас темпы роста ВВП превышают 2%, по итогам года мы ожидаем 2,1%, инфляция снизилась до отметки в 3%, золотовалютные резервы активно растут и на текущий момент составляют $427 млрд», - сказал он.

Официальный прогноз инфляции Минэкономразвития по итогам 2017 г. - 3,2%, ЦБ - 3,5-3,8%.