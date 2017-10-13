ЦБ обещал снизить инфляционные ожидания населения за 2-3 года

Снижение инфляционных ожиданий населения может произойти в течение 2-3 лет, считает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. «В принципе 2-3 года - это такой срок, чтобы снизить и заякорить» эти ожидания, приводит ее слова «Прайм». «По профессионалам мы уже более-менее заякорили, с бизнесом и населением будем работать», - пообещала она.

По словам Юдаевой, завышенные инфляционные ожидания бизнеса и населения не позволяют использовать преимущества низкой инфляции. «Мы сейчас видим проблемы с завышенными инфляционными ожиданиями и у бизнеса, и у населения. А если бизнес считает, что больше издержек может понести, больше индексирует издержки, у него ожидания высокие, и он считает, что это компенсирует инфляция, а если инфляция ниже, чем ожидания, это создает проблемы», - сказала она.

Ранее Росстат сообщал, что недельная инфляция в период с 3 по 9 октября держалась на нулевой отметке, и этот показатель не меняется уже пятую неделю подряд, Цены к 9 октября с начала месяца не изменились, с начала 2017 г. - увеличились на 1,7%. В сентябре дефляция в России составила 0,1% после рекордной за все время наблюдений дефляции в 0,5% в августе.