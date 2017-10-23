Минтруд отрицает планы о повышении минимального трудового стажа

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FT сообщила о переговорах Катарского суверенного фонда об участии в IPO En+

Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) ведет переговоры о покупке акций российской En+ в рамках ее IPO в ноябре, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, информированных о ходе переговоров. По их словам, фонд изучает возможности расширить присутствие в России. QIA – крупнейший акционер нефтетрейдера Glencore, они вместе купили 19,5% «Роснефти». Недавно En+ сообщила, что Glencore обменяет свой пакет в UC Rusal на долю в En+.

Представитель En+ от комментариев отказался, QIA на запрос FT не ответил.

О том, что QIA изучает возможность инвестировать в En+, «Ведомостям» 12 октября рассказали два человека, близких к участникам ее готовящегося IPO. По словам одного из них, фонд приглашен на IPO En+, по словам второго – фонду предлагали стать якорным инвестором. Третий собеседник «Ведомостей», близкий к одному из организаторов, говорит, что якорным инвестором фонд может и не стать, но участвовать в размещении может. Какую долю может купить QIA, ни один из источников не уточнял.

Участие QIA в размещении может поддержать IPO En+, пишет газета. По ее сведениям, Олег Дерипаска рассчитывает, что компания будет оценена в пределах $8–10 млрд, но изучавшие финансовые показатели En+ аналитики считают, что цена будет ниже, рынок считает оценку Дерипаски невозможной.

23 октября En+ сообщила, что диапазон цены размещения определен в $14–17 за GDR. Это соответствует оценке всей компании в $7–8,5 млрд.

En+ планирует IPO в начале ноября. Одним из якорных инвесторов размещения намерена стать связанная с CEFC компания AnAn Group, она готова выкупить бумаги En+ на $500 млн. Всего En+ намерена привлечь $1,5 млрд, а оценка всей En+ – $9–12 млрд, говорилось в презентации для инвесторов от VTB Capital, т. е. акционеры En+ готовы продать 12,5–16,7% компании. Часть акций продаст основной акционер – Олег Дерипаска (его компании Basic Element Limited или B-Finance Limited), а часть будет выпущена En+.

En+ объединяет электрометаллургические активы Дерипаски: «Евросибэнерго» и UC Rusal. На Гонконгской и Московской биржах торгуется 16,37% UC Rusal.