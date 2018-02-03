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Джанет Йеллен покидает пост председателя ФРС

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен покидает в субботу свой пост. Она возглавила ФРС в 2014 г., став первой женщиной на этом посту. Всего Йеллен проработала в центральном банке США 14 лет.

Как пишет Bloomberg, сотрудники ФРС устроили Йеллен «эмоциональное» прощание. В один из ее последних рабочих дней они собрались в атриуме главного здания ФРС в Вашингтоне, чтобы проводить председателя аплодисментами и пожелать ей удачи. Йеллен подарили флаг, который находился на крыше главного здания. Также работники центробанка США придумали в честь нее хэштег #PopYourCollar («Подними свой воротник»), потому что Йеллен любит носить одежду с поднятым воротником.

Йеллен перейдет на работу в Центр Хатчинса по фискальной и денежно-кредитной политике при Институте Брукингса.

Ее место на посту председателя центробанка займет член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл. Он юрист по образованию и станет первым за 30 лет председателем ФРС, не имеющим докторской степени по экономике.

Ожидается, что Пауэлл продолжит нынешнюю политику центробанка. С декабря 2015 г. ФРС начала постепенно повышать процентные ставки, находившиеся около нуля в течение семи лет после финансового кризиса.

Последний раз ФРС повысила базовую процентную ставку 13 декабря 2017 г. – на 25 п. п. до 1,25-1,5%. 31 января 2018 г. ФРС оставила процентную ставку без изменений.