Росстат сравнил доходы наиболее богатых и бедных россиян

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«Интер РАО» сделает новую турбину для электростанций взамен сломавшейся при испытаниях

«Интер РАО» готова предоставить «Ростеху» еще одну турбину для испытаний по проекту импортозамещения мощных энергоагрегатов взамен сломанной во время испытаний. «Ростех» уже попросил об этом производителя, сообщил сегодня предправления компании «Интер РАО» Борис Ковальчук. «Они пока попросили другую турбину, чтобы они использовали наработки, которые сделаны на той, – сказал Ковальчук. – Первоначально у нас была готовность дать им еще одну турбину».

Ковальчук напомнил, что «Интер РАО» предоставляла инфраструктуру (турбины и стенды) для отработки газовой турбины большой мощности, «Роснано» – инвестиции. Окончательного решения о предоставлении «Ростеху» еще одной турбины для испытаний не принято, но «Интер РАО» остается в проекте. «Мы рассматриваем сейчас [такой] вариант», – отметил Ковальчук.

В середине апреля стало известно о прекращении испытаний первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М (120 МВт). Они остановлены из-за вышедшего из строя ряда механизмов, но работа над проектом будет продолжена. Согласно первоначальному графику турбина должна была быть готова к середине 2018 г., в этом же году планировали запустить серийное производство. ОДК даже рассказывала о планах создания еще более мощной турбины – 160 МВт и 230 МВт.

Разработка собственной энергетической газовой турбины большой мощности в России велась с советских времен, однако активизировалась с началом политики импортозамещения. В 2013 г. рыбинский «ОДК-Сатурн» подписал инвестиционное соглашение с «Роснано» и «Интер РАО» по созданию турбины ГТД-110М. Общие инвестиции оценивались в 2,5 млрд руб.

Испытания прототипа турбины прошли на «Сатурне» еще в декабре 2017 г., сообщало Reuters. Источники агентства уточняли, что агрегат фактически развалился и восстановлению не подлежит. Пресс-служба ОДК сообщала, что в ходе длительных испытаний вышел из строя один из механизмов, однако это «не является для проекта фатальным».

Летом 2017 г. Siemens обвинил российские компании в незаконной поставке на полуостров четырех турбин, которые изначально были приобретены у немецкого концерна для строительства электростанций в Тамани. Siemens подал в суд, обвинив компанию «Ростеха» в перемещении турбин в Крым. Немецкая компания хотела вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными. Но суд отказал Siemens в иске.