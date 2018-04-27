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Росстат сравнил доходы наиболее богатых и бедных россиян

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В I квартале 2018 г. на долю 10% наиболее обеспеченного населения России приходилось 29,2% общих денежных доходов, на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,1%, следует из предварительных данных Росстата.

По сравнению с I кварталом 2017 г. дифференциация доходов не изменилась. Коэффициент Джинни, отражающий расслоение общества, остался на прошлогоднем уровне в 0,396.

Наибольшая доля россиян, 22,6%, имеет ежемесячный доход в 27 000–45 000 руб., 18,9% получают 19 000–27 000 руб., беднейшие 5,9% – до 7000 руб., наиболее обеспеченные 8,5% – свыше 60 000 руб.

Совокупные доходы населения страны в I квартале 2018 г. составили 12,678 трлн руб. Около 79% этой суммы было потрачено на покупку товаров и услуг, на оплату обязательных платежей – 12%, на формирование сбережений было направлено 7,7%, на 3,3% доходов россияне приобрели валюту.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

Экономика
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ВЭБ увеличил убыток за 2017 год в 2,6 раза

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Внешэкономбанк (ВЭБ) закончил 2017 г. с чистым убытком по МСФО в 287,7 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред госкорпорации Николай Цехомский. С сравнению с 2016 г убыток вырос в 2,6 раза (со 111,9 млрд руб.) из-за сокращения господдержки.

«Операционная прибыль до резервов составила 25,5 млрд рублей, но убыток за 2017 год составил 287,7 млрд рублей. Причина убытка, она очевидна, это резервы», – сказал Цехомский (цитата по ТАСС).

ВЭБ в 2017 г. сократил расходы на резервы более чем вдвое, до 250 млрд руб. с 510 млрд рублей в 2016 г. В том числе затраты на резервирование по кредитному портфелю снизились до 226 млрд руб. с 489 млрд руб.

Убыток в 2017 г. вырос несмотря на сокращение расходов на резервы из-за значительного уменьшения господдержки по сравнению с 2016 г., объяснил Цехомский. «Мы считаем, что у нас результаты хорошие с точки зрения расчистки баланса», – добавил он. Правительство с 2018 г. урезало ежегодную бюджетную помощь ВЭБу со 150 млрд до 100 млрд руб.

Активы ВЭБа за 2017 г. снизились на 5,5% до 3,38 трлн руб., обязательства сократились на 1,2%, до 2,98 трлн руб. Капитал на конец 2017 г. составлял 395,7 млрд руб.

В бизнес-плане ВЭБа на 2017 г. закладывались убытки на 305 млрд руб. По итогам текущего года ВЭБ ожидает получить несколько миллиардов рублей прибыли, говорил ранее председатель госкорпорации Сергей Горьков.

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Политика
Новости

ФСБ провела обыски у заместителей главы Серпуховского района

Ведомости
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Сотрудники подмосковного управления ФСБ и отдела экономических преступлений провели обыски дома у первого заместителя главы Серпуховского района Ирины Филатовой, а также у заместителя руководителя администрации Марины Атаманюк и ее сына. Об этом сообщает администрация Серпуховского района.

Следственные мероприятия также прошли дома у директора парка «Дракино» Ольги Казаковой и в конноспортивном клубе «Пегас».

«Что именно искали эти люди неизвестно. Никаких документов изъято не было.  В администрации Серпуховского района расценивают такого рода действия как продолжение психологического давления на сотрудников, начавшегося две недели назад с обысков в рабочих кабинетах», — говорится в сообщении администрации.

Обыски связаны с давлением на главу Серпуховского района Александра Шестуна, который выступает за закрытие полигона твердых бытовых отходов «Лесная», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в районной администрации. Комментария правоохранительных органов нет.

Глава Серпуховского района выступает за закрытие мусорного полигона «Лесная». Правительство Подмосковья настаивает на том, чтобы свалка продолжала работать как минимум до 2021 г., пояснила администрация. «Кроме того, подмосковные власти не устраивает перспектива того, что действующий глава района Александр Шестун может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в сентябре муниципальных выборах», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле правоохранительные органы провели обыски в здании администрации Серпуховского района. Были изъяты документы за 2007-2008 гг. 

10 крупнейших свалок Подмосковья

Экономика
Новости

Минфин разрешит участникам госзакупок открывать несколько спецсчетов

Ведомости
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Минфин России сегодня сообщил, что малый бизнес, обязанный с июля 2018 г. вносить обеспечение для участия в торгах по госзакупкам на специальные счета, сможет открывать несколько таких спецсчетов.

«На состоявшемся 26 апреля 2018 г. заседании рабочей группы было поддержано предложение об исключении из проекта постановления, регулирующего открытие и использование спецсчетов, ограничения на одновременное наличие у участника закупки только одного специального счета с введением возможности одновременного открытия нескольких спецсчетов в различных банках», - говорится в комментарии Минфина.

Ранее «Опора России» подсчитала, что из-за новых правил малый и средний бизнес за полгода может потерять свыше 100 млрд руб. из-за того, что в поправках прописан лишь один спецсчет на участника.

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Бизнес
Новости

Путин назвал регуляторные сложности с газовозом с ямальским СПГ надуманными

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Президент России Владимир Путин назвал искусственными сложности с движением в Арктике одного из газовозов, перевозящих газ с «Ямал СПГ», передает «Интерфакс».

Во время встречи с членами Совета законодателей России в Санкт-Петербурге президент сказал, что «надуманных предлогов» для сдерживания развития должно быть меньше. «Вячеслав Викторович (Володин. - Ред.) говорил: то в порт не пускают под надуманными предлогами газовозы, то не выпускают, но это уже мы отдельно будем разбираться, я не вмешивался до сих пор», - уточнил глава государства.

Финансовый директор «Новатэка» Марк Джетвей 26 апреля заявил, что один из танкеров арктического класса Arc7 получил небольшое повреждение. Речь идет о газовозе Boris Vilkitsky, перевозящем сжиженный природный газ с «Ямал СПГ». Из-за повреждения ответственный регулятор снизил ледовый класс судна с Arc7 до Arc4. Теперь передвижение газовоза по Северному морскому пути невозможно.

«Он будет направлен в сухой док для ремонта. Танкеру разрешили доставить еще один груз СПГ в сопровождении ледокола, и он вернется к нормальной работе после завершения ремонтных работ», - говорил Джетвей.

Как отгружали первую партию сжиженного газа «Ямал СПГ»

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Технологии
Новости

Роскомнадзор обвинил зарубежные компании в массовых сбоях в работе сайтов

Ведомости
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К сбоям в работе ряда сайтов привели действия зарубежных хостинг-провайдеров, заявила пресс-служба Роскомнадзора. Хостинги продолжают предоставлять Telegram свои услуги, тем самым «осознанно препятствуя исполнению решения Таганского районного суда Москвы» о блокировке мессенджера, приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы ведомства.

Роскомнадзор подчеркнул, что решение суда обязывает операторов связи и хостинг-провайдеров прекратить создание технических условий для работы Telegram.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Например, мессенджер использует хостинг Amazon и Google. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за чего возникают проблемы с доступом к другим ресурсам.

В ночь на 27 апреля в реестр запрещенных сайтов попали ip-адреса «В контакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.

Кого блокирует Роскомнадзор

Технологии
Новости

Xerox и Fujifilm возобновили переговоры о слиянии

Ведомости
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Японская Fujifilm Holdings и американская Xerox возобновили переговоры о слиянии. Сумма сделки может составить $6,1 млрд, передает Reuters. Переговоры возобновлены после того, как Xerox под давлением инвесторов попросила пересмотреть условия сделки.

Пресс-секретарь Fujifilm подтвердил факт возобновления переговоров. «Это правда, мы получили запрос на повторное обсуждение сделки с Xerox», - уточнил он.

Представитель Xerox также подтвердил возобновление переговоров. Компании обсуждают возможное увеличение размера вознаграждения, которое будет выплачено акционерам Xerox, пояснил он.

Инвесторы Карл Айкан и Дарвин Дисон, владеющие в совокупности 15% Xerox, выступают против слияния. По их мнению, сделка «запутанная», а соглашение об объединении компаний недооценивает стоимость Xerox. Бизнесмены ранее предложили вместо слияния сменить совет директоров Xerox и монетизировать интеллектуальную собственность американской компании в области цифровой печати.

В 1962 г. компании для присутствия на азиатском рынке создали совместное предприятие Fuji Xerox. Продажи компании составляют около $10 млрд в год, 75% ее акций принадлежит Fujifilm.

Объединиться компании решили для того, чтобы упрочить позиции в отрасли. По условиям одобренного в январе соглашения совместное предприятие Fuji Xerox должно выкупить 75% акций Fujifilm. В свою очередь Fujifilm приобретет 50,1% акций Xerox.

В марте главный исполнительный директор Fujifilm Шигетака Комори выразил надежду, что компании преодолеют разногласия.

Xerox была основана еще в 1906 г. и десятилетиями доминировала на рынке копировальных машин. С появлением новых цифровых технологий прибыль и продажи компании стали снижаться. Рыночная капитализация Xerox оценивается приблизительно в $7,7 млрд, при этом чистый долг превышает $4 млрд. Крупнейшим акционером компании является инвестор Карл Айкан. Он владеет 9,7% акций.

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Недвижимость
Новости

Последний стадион к ЧМ-2018 получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Ведомости
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Стадион в Самаре, который летом примет матчи чемпионата мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Министерства спорта России.

«Самара арена» — самый крупный стадион из всех, построенных к ЧМ-2018, сообщил министр спорта Павел Колобков. Его площадь составляет 156 000 кв. м, высота — 60 м. Арена рассчитана на 45 000 зрителей.

«Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города», — приводит пресс-служба слова Колобкова.

Стадион планировали ввести в эксплуатацию еще в 2017 г., но с весны 2016 г. его строительство отставало от графика.

Тестовый матч на новом стадионе состоится 28 апреля, там встретятся команды Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж). После завершения ЧМ-2018 «Самара арена» станет домашним стадионом «Крыльев Советов».

Во время чемпионата мира в Самаре на групповом этапе сыграют сборные Коста-Рики и Сербии, Дании и Австралии, Уругвая и России, Сенегала и Колумбии. Также на нем пройдут по одному матчу 1/8 финала и четвертьфинала.

Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018

Политика
Новости

ФСБ сообщила о задержании террористов, управляемых через Telegram

Ведомости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о задержании в Московском регионе группы террористов запрещенной в России организации «Исламское государство», управление которой «осуществлялось с территории Сирии посредством мессенджера Telegram».

Группа из четырех человек прибыла из Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа, пишет ФСБ, планируя «совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона». После выявления «пособнической базы террористов», а также их связей из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя ФСБ совместно с МВД провела профилактическую спецоперацию, «в ходе которой задержано 20 человек и проведено 17 обысковых мероприятий», говорится в сообщении спецслужбы.

«В результате обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации «Исламское государство», а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами», - сообщает ФСБ.

Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей, обосновав требование террористической угозой. Telegram требование не выполнил. В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос спецслужбы. Мессенджер пытался через Верховный суд признать приказ спецслужбы недействующим, но 13 апреля этгго года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России по иску Роскомнадзора.

После этого Роскомнадзор начал блокировать в том числе ip-адреса некоторых российских и зарубежных компаний. Под удар попали адреса компаний, которые мессенджер Павла Дурова мог использовать для обхода блокировки.

Выбор редактора
Политика
Новости

Навальный отказался от предложенного мэрией Москвы маршрута шествия 5 мая

Ведомости
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Оппозиционер Алексей Навальный отказался от предложенного мэрией Москвы места проведения митинга 5 мая - на проспекте Академика Сахарова.

«В мэрию направили письмо о том, что их "согласование" – это провокация и нарушение наших прав. Любые компромиссы могут быть вокруг площадок в центре города», – написал Навальный на своей странице в Twitter.

Он отметил, что организаторов не устраивает ни место проведения акции – за пределами Садового кольца, ни маршрут шествия протяженностью 350 метров.

Московские власти предложили сторонникам Навального провести шествие по улице Маши Порываевой с последующим митингом на проспекте Академика Сахарова, сообщал «Интерфаксу» руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. Такое решение было принято с учетом загруженности центра в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, объяснял чиновник.

Объявленная Навальным общероссийская акция протеста 5 мая приурочена к инаугурации президента Владимира Путина 7 мая. Политик называл целью митинга обратить внимание на коррупцию, неравенство, цензуру, бедность и блокировку Telegram.

«Забастовка избирателей» в городах России

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Бизнес
Новости

«Интер РАО» сделает новую турбину для электростанций взамен сломавшейся при испытаниях

Ведомости
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«Интер РАО» готова предоставить «Ростеху» еще одну турбину для испытаний по проекту импортозамещения мощных энергоагрегатов взамен сломанной во время испытаний. «Ростех» уже попросил об этом производителя, сообщил сегодня предправления компании «Интер РАО» Борис Ковальчук. «Они пока попросили другую турбину, чтобы они использовали наработки, которые сделаны на той, – сказал Ковальчук. – Первоначально у нас была готовность дать им еще одну турбину».

Ковальчук напомнил, что «Интер РАО» предоставляла инфраструктуру (турбины и стенды) для отработки газовой турбины большой мощности, «Роснано» – инвестиции. Окончательного решения о предоставлении «Ростеху» еще одной турбины для испытаний не принято, но «Интер РАО» остается в проекте. «Мы рассматриваем сейчас [такой] вариант», – отметил Ковальчук.

В середине апреля стало известно о прекращении испытаний первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М (120 МВт). Они остановлены из-за вышедшего из строя ряда механизмов, но работа над проектом будет продолжена. Согласно первоначальному графику турбина должна была быть готова к середине 2018 г., в этом же году планировали запустить серийное производство. ОДК даже рассказывала о планах создания еще более мощной турбины – 160 МВт и 230 МВт.

Разработка собственной энергетической газовой турбины большой мощности в России велась с советских времен, однако активизировалась с началом политики импортозамещения. В 2013 г. рыбинский «ОДК-Сатурн» подписал инвестиционное соглашение с «Роснано» и «Интер РАО» по созданию турбины ГТД-110М. Общие инвестиции оценивались в 2,5 млрд руб.

Испытания прототипа турбины прошли на «Сатурне» еще в декабре 2017 г., сообщало Reuters. Источники агентства уточняли, что агрегат фактически развалился и восстановлению не подлежит. Пресс-служба ОДК сообщала, что в ходе длительных испытаний вышел из строя один из механизмов, однако это «не является для проекта фатальным».

Летом 2017 г. Siemens обвинил российские компании в незаконной поставке на полуостров четырех турбин, которые изначально были приобретены у немецкого концерна для строительства электростанций в Тамани. Siemens подал в суд, обвинив компанию «Ростеха» в перемещении турбин в Крым. Немецкая компания хотела вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными. Но суд отказал Siemens в иске.

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Политика
Новости

Трамп отреагировал на итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

Ведомости/Интерфакс
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Президент США Дональд Трамп высоко оценил итоги состоявшейся сегодня первой в истории личной встречи лидеров КНДР и Южной Кореи.

«После сурового года ракетных пусков и ядерных испытаний проходит историческая встреча между Северной и Южной Кореей. Новости хорошие, но только время покажет [удастся ли разрешить корейскую проблему]», – написал Трамп в своем Twitter. «Корейская война закончится! Соединенные Штаты и весь наш великий народ должны гордиться тем, что сейчас происходит в Корее!» – продолжил президент США.

В пятницу состоялся межкорейский саммит: лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились для переговоров на линии разграничения стран. Стороны, в частности, договорились о том, что война на Корейском полуострове, формально длившаяся с 1953 г., будет официально окончена, и обе страны будут совместно работать над полной денуклеаризацией региона. Правда, никаких конкретных шагов по отказу от ядерного оружия не обнародовано, отмечают наблюдатели.

Сегодня было заключено перемирие между странами, мирный договор до сих пор не подписан.

Ким Чен Ын готовится к встрече с Трампом и на прошлой неделе объявил о прекращении всех ядерных и ракетных испытаний.

Лидер КНДР и президент Южной Кореи посадили дерево мира. Как это былоФото

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