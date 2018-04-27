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ВЭБ увеличил убыток за 2017 год в 2,6 раза

Внешэкономбанк (ВЭБ) закончил 2017 г. с чистым убытком по МСФО в 287,7 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред госкорпорации Николай Цехомский. С сравнению с 2016 г убыток вырос в 2,6 раза (со 111,9 млрд руб.) из-за сокращения господдержки.

«Операционная прибыль до резервов составила 25,5 млрд рублей, но убыток за 2017 год составил 287,7 млрд рублей. Причина убытка, она очевидна, это резервы», – сказал Цехомский (цитата по ТАСС).

ВЭБ в 2017 г. сократил расходы на резервы более чем вдвое, до 250 млрд руб. с 510 млрд рублей в 2016 г. В том числе затраты на резервирование по кредитному портфелю снизились до 226 млрд руб. с 489 млрд руб.

Убыток в 2017 г. вырос несмотря на сокращение расходов на резервы из-за значительного уменьшения господдержки по сравнению с 2016 г., объяснил Цехомский. «Мы считаем, что у нас результаты хорошие с точки зрения расчистки баланса», – добавил он. Правительство с 2018 г. урезало ежегодную бюджетную помощь ВЭБу со 150 млрд до 100 млрд руб.

Активы ВЭБа за 2017 г. снизились на 5,5% до 3,38 трлн руб., обязательства сократились на 1,2%, до 2,98 трлн руб. Капитал на конец 2017 г. составлял 395,7 млрд руб.

В бизнес-плане ВЭБа на 2017 г. закладывались убытки на 305 млрд руб. По итогам текущего года ВЭБ ожидает получить несколько миллиардов рублей прибыли, говорил ранее председатель госкорпорации Сергей Горьков.