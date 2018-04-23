Набсовет ВЭБа утвердил слияние Связь-банка и «Глобэкса»



Сергей Горьков Евгений Разумный / Ведомости

Набсовет Внешэкономбанка (ВЭБ) утвердил объединение «дочек» ВЭБа - «Глобэкса» и Связь-банка, сообщил председатель банка развития Сергей Горьков. Их слияние позволит сэкономить ВЭБу около 3 млрд руб., в том числе на оптимизации расходов на IT-лицензиях (500-600 млн руб.) и офисах (1 млрд руб.), пояснил «Ведомостям» Горьков. Связь-банк поглотит «Глобэкс», процесс планируется завершить до конца 2018 г., уточнил он. Так ВЭБу будет легче управлять объединенным банком и с корпоративной точки зрения, рассказал Горьков, впоследствии ВЭБ хочет продать оба банка.

Стратегия ВЭБа до 2021 г. предполагает продажу обоих банков. ВЭБ не отказывается от идеи их продажи, но не планирует делать это ниже цены капитала. Докапитализации «Глобэкса» и Связь-банка не планируется, объединенный банк будет прибыльным, говорит Горьков.

В кризис 2008-2009 гг. ВЭБ стал санатором обоих банков, их спасение обошлось государству в 212 млрд руб. Сейчас ВЭБ обсуждает в ЦБ вопрос о переоформлении этого депозита в капитал госкорпорации, решение пока не принято, сказал Горьков. Вернуть деньги, потраченные государством на спасение банков, невозможно, с тех пор они были не раз докапитализированы, речь о том, чтобы не продавать их ниже стоимости текущего капитала, отмечает старший директор Fitch Александр Данилов.

В 2016 г. с приходом Горькова в ВЭБе была принята новая стратегия, согласно которой от Связь-банка и «Глобэкса» решено было избавиться. Но по итогам проведенного финансового оздоровления банки стали кредитными организациями, которые смогут нормально работать, говорил в декабре в интервью «Ведомостям» Горьков. ВЭБ хотел продать «Глобэкс» и Связь-банк до конца 2017 г., но мешала рыночная конъюнктура. ВЭБ проделал «огромную работу по продаже» банков, от найма консультантов и до сбора заявок от широкого круга инвесторов, рассказывает Горьков. «На разном этапе появлялись покупатели, но потом отказывались, – говорит он, - банками интересовались даже инвесторы из Австрии, но рыночная конъюнктура в 2017 г. не позволяла ВЭБу продать их». «Все банки, в основном, сейчас смотрят на свой капитал, любая покупка - это вопрос, хватит капитала или нет. Исходя из турбулентности на рынке, мы должны были просто зафиксировать убыток, продажа была бы значительно ниже балансовой стоимости банков», – рассуждает Горьков. Управлять коммерческими банками ВЭБ по-прежнему не планирует, это противоречит его стратегии, добавил он. ЦБ слияние двух банков согласовал, говорит Горьков. Представитель ЦБ пока не ответил на запрос «Ведомостей».

Объединение банков позволит ВЭБу оптимизировать их управление и сократить операционные расходы, говорит директор группы банковских рейтингов АКРА Александр Проклов. Объединение банков поможет оптимизировать расходы, согласен Данилов, но покупателей на новый банк может не найтись, банковские активы на российском рынке сейчас никому не интересны.

В 2016 г. из «Глобэкса» и Связь-банка были большие оттоки депозитов, в 2017 г. удалось их стабилизировать, прошлый год оба банка закончили с прибылью, сказал Горьков. За 2017 г. отчетность МСФО по обоим банкам еще не опубликована. За девять месяцев 2017 г. прибыль «Глобэкса» составила 880,3 млн руб., Связь-банка – 84 млн руб. У банков есть текущие проблемы, связанные с состоянием кредитного портфеля, но не глобальные, уверяет Горьков.

На балансе «Глобэкса» все еще находится много непрофильных активов, которые будут давить на финансовое положение объединенного банка, говорит аналитик Fitch Руслан Булатов. Даже после объединения ВЭБ вряд ли сможет продать банк в среднесрочной перспективе, нужно избавиться от непрофильных активов, стабилизировать бизнес-модель и увеличить прибыльность, перечисляет он. Основные проблемы «Глобэкса» – непрофильные активы (в основном, недвижимость) и операционная убыточность, рассказывает Булатов, в 2017 г. капитализация банка поддерживалась за счет выкупа проблемных активов самим ВЭБом. У Связь-банка непрофильных активов нет, но есть риски в кредитном портфеле, оценивает он, нужно перестроить бизнес-модель, которая сейчас неэффективна. Активы Связь-банка – около 250 млрд руб., «Глобэкса» – более 100 млрд руб., объединив их активы сейчас, можно поднять банк до топ–25 российских банков по размеру активов, оценивает Булатов. Возможно, бизнес-стратегия и риск-менеджмент «Глобэкса» и Связь-банка будут изменены, считает Проклов, а сами банки могут расширить свой функционал внутри группы ВЭБ.