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Минфин готов осенью занять на внешних рынках до $3 млрд

Минфин может выпустить евробонды на $3 млрд осенью этого года, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас есть возможность выхода на внешние рынки в этом году. Осенью будем этот вопрос рассматривать, – сказал Силуанов. – Это будет до $3 млрд до конца текущего года».

В федеральном бюджете на 2018 г. предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из них – для обмена старых выпусков бондов на новые.

В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд – на $1,5 млрд новые бонды с погашением в 2029 г. и доходностью 4,625% годовых и дополнительный выпуск на $2,5 млрд с погашением в 2047 г. и доходностью 5,25%. Организатором сделки выступил «ВТБ капитал». Большую часть бондов приобрели инвесторы из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). Заявки превысили $7 млрд.

Минфин может выйти на рынки с выпусками других сроков и в других валютах, отмечал ранее Силуанов. Руководитель долгового департамента министерства Константин Вышковский уточнял, что Минфин может разместить не только долларовые евробонды, но и долговые бумаги в евро.