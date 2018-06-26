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Песков назвал визионерским проект строительства магистрали в Грозный

Тема строительства магистрали из Краснодара в Грозный действительно поднималась, подтвердил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Но никаких решений не выносилось», – отметил представитель Кремля. По словам Пескова, это один из многих проектов, которые сейчас рассматривают власти.

«Перспективных визионерских проектов очень много на сукне, и какие из них окажутся рентабельными и реализуемыми, может показать только их проработка в федеральных ведомствах», – сказал Песков. Сейчас результатов такой проработки пока нет, добавил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой построить высокоскоростную железнодорожную магистраль в Грозный, сообщил во вторник «Коммерсантъ». Она должна пройти от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ, по данным газеты: Кадыров также попросил президента включить этот проект в стратегию пространственного развития до 2025 г., а президент поручил министру экономического развития Максиму Орешкину и министру транспорта Евгению Дитриху рассмотреть этот вопрос. В Минтрансе «Коммерсанту» подтвердили получение письма, там же уточнили, что оно находится «в проработке».

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