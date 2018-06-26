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Кадыров попросил Путина построить скоростную магистраль из Краснодара в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина построить высокоскоростную железнодорожную магистраль в Грозный. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Кадырова президенту.

В документе речь идет о проекте РЖД по строительству выделенной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Центр – Юг (Москва – Адлер), а также Ставрополь – Невинномысск – Минводы. В качестве первого этапа ВСМ Центр – Юг Кадыров предложил построить участок Ростов-на-Дону – Краснодар и отдельно к нему – Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ. Транскавказскую ВСМ глава Чечни просит Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 г.

Путин поручил министрам экономического развития и транспорта Максиму Орешкину и Евгению Дитриху рассмотреть вопрос о включении проекта в стратегию. В Минтрансе изданию подтвердили, что письмо получено и находится «в проработке». В Минэкономразвития рассказали, что «совместно с отраслевыми ведомствами» готовят план магистральной инфраструктуры в рамках «Стратегии пространственного развития». Собеседник уточнил, что перед включением в план все объекты должны «пройти оценку социально-экономических эффектов», в том числе и Транскавказская ВСМ.

В РЖД планировали в качестве первого элемента южной ВСМ построить магистраль Москва – Тула, 194 км за 363 млрд руб. Ответвлений на Грозный и Махачкалу в проекте монополии не было. В письме Кадырова речь идет о трассе протяженностью более 620 км. Ее стоимость может достичь 1,2 трлн руб. без учета подвижного состава, отмечает издание.

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