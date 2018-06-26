Кадыров попросил Путина построить скоростную магистраль из Краснодара в Грозный
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина построить высокоскоростную железнодорожную магистраль в Грозный. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Кадырова президенту.
В документе речь идет о проекте РЖД по строительству выделенной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Центр – Юг (Москва – Адлер), а также Ставрополь – Невинномысск – Минводы. В качестве первого этапа ВСМ Центр – Юг Кадыров предложил построить участок Ростов-на-Дону – Краснодар и отдельно к нему – Транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ. Транскавказскую ВСМ глава Чечни просит Путина включить в стратегию пространственного развития до 2025 г.
Путин поручил министрам экономического развития и транспорта Максиму Орешкину и Евгению Дитриху рассмотреть вопрос о включении проекта в стратегию. В Минтрансе изданию подтвердили, что письмо получено и находится «в проработке». В Минэкономразвития рассказали, что «совместно с отраслевыми ведомствами» готовят план магистральной инфраструктуры в рамках «Стратегии пространственного развития». Собеседник уточнил, что перед включением в план все объекты должны «пройти оценку социально-экономических эффектов», в том числе и Транскавказская ВСМ.
В РЖД планировали в качестве первого элемента южной ВСМ построить магистраль Москва – Тула, 194 км за 363 млрд руб. Ответвлений на Грозный и Махачкалу в проекте монополии не было. В письме Кадырова речь идет о трассе протяженностью более 620 км. Ее стоимость может достичь 1,2 трлн руб. без учета подвижного состава, отмечает издание.
Самые молодые губернаторы России на момент их назначения
29 мая 2018 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Артюхова врио руководителя региона
*здесь и далее указаны должности на момент назначения
Возглавил республику в феврале 2007 г., когда ему было 30 лет, а временно исполняющим обязанности руководителя региона стал вовсе в 29 лет
Возглавил регион в феврале 2009 г. На момент назначения ему было 33 года
Возглавил регион в 34 года по указу президента Дмитрия Медведева. Был снят президентом Владимиром Путиным в 2016 г. в связи с утратой доверия из-за обвинения в получении взятки
6 октября 2016 г. Владимир Путин назначил 30-летнего Алиханова врио руководителя области. Став на год старше, Алиханов выиграл в сентябре 2017 г. выборы губернатора
1 марта 2011 г. депутаты Народного собрания республики единогласно утвердили Темрезова на посту президента. На момент назначения ему было 35 лет
Возглавил регион в сентябре 2015 г. в возрасте 34 лет