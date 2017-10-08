Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Глава Чечни посвятил российско-итальянский матч с участием Роналдиньо юбилею президента
7 октября в Грозном состоялся матч российской команды «Лидер-65» и итальянской команды ветеранов Club Italia Master, посвященный дню рождения президента России Владимира Путина. На фото: капитан российской команды, глава Чечни Рамзан Кадыров
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«Мы посвящаем эту игру юбилею национального лидера и президента России Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 65 лет!» - заявил глава Чечни (цитата по «РИА Новости»). На фото: «Ахмат-арена»
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В составе российской команды выступил знаменитый бразилец Роналдиньо, сообщает «Р-спорт». На фото: Роналдиньо и Рамзан Кадыров
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Авторами двух первых голов российской команды стали футболист Александр Кержаков и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. На 52-й минуте второго тайма Кадыров забил третий гол
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Кадыров уверен в том, что «этот день навсегда войдет в историю футбола России и Италии» («РИА Новости»)
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Роман Широков на 59-й минуте второго тайма забил четвертый гол за российскую команду, а Роналдиньо - пятый на 67-й минуте. На фото: Роман Широков и Роналдиньо
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Председатель парламента Чечни Магомед Даудов (слева) забил на 72-й минуте шестой гол российской команды
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Футболисты Дмитрий Кузнецов («Лидер-65») и Сальваторе Скиллачи (Club Italia Master)
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Встреча, которую Кадыров считает «лучшим подарком» для Путина на день рождения, завершилась победой российской команды со счетом 6:3. На фото: Роналдиньо
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