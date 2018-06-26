Экономика

Новости

Минфин Великобритании предупредил США о последствиях торговой войны

Протекционистская политика администрации США может грозить экономической катастрофой для всего мира, заявил министр финансов Великобритании Филип Хэммонд в интервью CNBC.

«Я очень надеюсь, что мы сможем избежать полномасштабной торговой войны, которая может стать катастрофой для каждого, не только для США», – сказал Хэммонд.

На протяжении десятилетий США придерживались модели открытого рынка и свободной торговли, однако сейчас политика американских властей поменялась, отметил Хэммонд. По его словам, в связи с этим мировая экономика переживает период неопределенности.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация завершает подготовку к введению импортных пошлин на автомобили из стран Евросоюза. США устранят дисбаланс во взаимной торговле с ЕС, написал Трамп на своей странице в Twitter. Белый дом готов ввести пошлины в размере 20% на импортируемые из европейских стран автомобили, если ЕС не откажется от торговых барьеров в отношении американских компаний, указывал Трамп.

Возможное объявление пошлин на автомобили станет очередной протекционистской мерой администрации Трампа. Ранее США объявили заградительные пошлины на импорт стали и алюминия, а также ввели пошлины на товары из Китая на сумму $50 млрд. Власти США также готовы прибегнуть к дополнительным торговым ограничениям.

В ответ Евросоюз с 22 июня начал взимать 25%-ные пошлины с импортируемых американских товаров на 2,8 млрд евро, а также оставил за собой право ввести дополнительные пошлины от 10 до 50% на товары из США стоимостью 3,6 млрд евро.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики