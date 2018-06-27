Экономика

Новости

Совет Федерации одобрил корректировку федерального бюджета 2018 года

Совет Федерации одобрил поправки в закон о федеральном бюджете на 2018 г., передает «Интерфакс».

Принятые парламентом корректировки предусматривают увеличение доходов казны на 1,8 трлн руб. до 17,07 трлн руб. Прирост обеспечен дополнительными нефтегазовыми доходами (1,76 трлн руб.) в связи с подорожавшей нефтью, ненефтегазовые доходы вырастут по сравнению с ранее запланированными лишь на 59,8 млрд руб.

Расходы увеличатся почти на 62 млрд руб. до 16,9 трлн руб. В результате вместо изначально ожидавшегося дефицита в 1,3 трлн руб. (1,3% ВВП) бюджет станет профицитным на 482 млрд руб. (0,5% ВВП).

Также корректируются макроэкономические параметры. Прогнозный размер ВВП страны в 2018 г. повышается с 97,5 трлн до 98,23 трлн руб. Прогнозируемая инфляция снижается с 4% до 2,8%.

Поправки также увеличивают внутренние займы на 227 млрд руб. до 1,04 трлн руб. Предельная сумма внешних заимствований практически не меняется и составит $6,97 млрд.