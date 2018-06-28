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Бензин на автозаправках подешевел на 2 копейки

За неделю, с 18 по 25 июня, бензин на российских АЗС в среднем подешевел на 2 коп., до 43,42 руб. за литр, свидетельствуют данные Росстата.

По состоянию на 25 июня литр Аи-92 стоил в среднем 41,65 руб., Аи-95 – 44,66 руб., Аи-98 – 49,75 руб. Дизельное топливо, напротив, подорожало на 2 коп. до 44,46 руб. за литр.

Снижение цен на бензин фиксировалось в 23 региональных центрах. Сильнее всего бензин подешевел в Кызыле – на 1,8%, Рязани – на 1,7% и Костроме – на 1,3%. В 12 городах бензин дорожал: сильнее всего в Грозном – на 3,4%, Чите, Тюмени и Южно-Сахалинске – на 1-1,2%. В Москве за прошедшую неделю цены на бензин в рознице снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

В процентном выражении за минувшую неделю цены на бензин в рознице в среднем по стране практически не изменились. С 10 по 18 июня бензин подешевел на 0,1%, с 5 по 9 июня подорожал на 0,1%, до этого недельный рост цен составлял 1,4% и 1,9%. С начала года бензин подорожал на 8% при общей инфляции в 1,8%.

Цены на топливо на заправках и на оптовом рынке начали резко расти в марте. Повышение прекратилось в июне. Это произошло после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены. Дополнительно нефтяные компании договорились ежемесячно наращивать продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с 2017 г. по ценам, рентабельным для независимых АЗС, и оставлять внутри страны около 17,5% добытой нефти для последующей переработки на НПЗ.