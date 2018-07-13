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На финал ЧМ по футболу приедут не менее 10 руководителей иностранных государств

На финале чемпионата мира по футболу 15 июля будет присутствовать много высокопоставленных зарубежных гостей, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. «Точных сведений даже у меня нет, но я знаю, что примерно 11-12 президентов разных стран будут присутствовать, несколько премьер-министров и очень много других высокопоставленных представителей соответствующих стран», – сказал Ушаков.

До финального матча, в субботу и воскресенье, президент Владимир Путин встретится с несколькими зарубежными лидерами, в частности с президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентами двух африканских государств – Габона и Судана Али бонго Ондимбой и Омаром Баширом. Чемпионат мира предоставил российскому руководству возможность встретиться со многими африканскими лидерами – это очень важно для такой страны, как Россия, чей лидер в силу занятости не так часто может посещать Африканский континент, отметил Ушаков.

Встречи в период футбольного первенства образуют «цепочку очень полезных контактов», все это скажется в дальнейшем на развитии сотрудничества с Африкой в целом, пояснил помощник российского президента.

В субботу же Путин встретится с президентом Молдавии Игорем Додоном, одним из самых частых его зарубежных собеседников. На этой встрече планируется обсуждение ситуации в Молдавии и Приднестровье. В воскресенье, до начала финального матча, Путин встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом АльТани – они вместе поучаствуют в церемонии передачи Катару права проведения следующего мундиаля в 2022 г., а затем обсудят двухсторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности ситуацию вокруг Катара, сказал Ушаков. В тот же день Путин побеседует с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и встретится с руководителями стран, чьи футбольные сборные вышли в финал чемпионата мира – президентами Хорватии и Франции Колиндой Грабар-Китарович и Эмманюэлем Макроном.

Российская сторона ожидает, что Макрон проинформирует Путина об итогах завершившегося в Брюсселе саммита НАТО. Кроме того, «так или иначе будут затронуты различные аспекты предстоящего контакта Путина и [президента США Дональда] Трампа в Хельсинки», рассказал Ушаков. «Думаю, и с другими лидерами от этой темы (встречи Путина и Трампа. – "Ведомости") тоже не уйти», – отметил помощник президента.

Путин планирует посмотреть финальный матч чемпионата мира, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. За звание чемпиона мира сразятся сборные Франции и Хорватии. Игра пройдет в воскресенье на московском стадионе «Лужники». На следующий день, 16 июля, у Путина запланирована встреча с Трампом, она состоится в Хельсинки.

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