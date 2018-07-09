Песков объяснил отсутствие Путина на матчах чемпионата мира по футболу
Тот факт, что президент Владимир Путин не присутствовал на матчах российской сборной по футболу на чемпионате мира, за исключением матча-открытия, «не отменяет того, что он очень горячо болел за наших ребят и был в курсе всех событий», заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил, что изначально график Путина предполагал посещение только матчей открытия и закрытия чемпионата. Ожидается, что президент будет присутствовать на финале, отметил представитель Кремля.
Он также подтвердил, что Путин не встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном во время визита последнего в Санкт-Петербург, где сборная Франции сыграет во вторник в полуфинале чемпионата мира против сборной Бельгии. «Макрон только приедет на матч и сразу после этого покинет Санкт-Петербург. А, в свою очередь, график президента [России] не предусматривает посещение этого матча», – пояснил Песков.
Впрочем, президенты России и Франции регулярно общаются, оговорился представитель Кремля: «Дефицита общения на высшем уровне у России и Франции нет».
Во время визита в Россию в мае Макрон обещал вернуться, если французская сборная выйдет в финал ЧМ по футболу. «И тогда мы сможем вновь встретиться с президентом Путиным», – говорил президент Франции после переговоров с президентом России.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России. Турнир открылся 14 июня матчем команд России и Саудовской Аравии и завершился «сухой» победой России со счетом 5:0. С тех пор сборная России 19 июня обыграла команду из Египта (3:1), 25 июня потерпела поражение от сборной Уругвая (3:0 в пользу Уругвая), обыграла Испанию (1:1 в основное и дополнительное время, 4:3 в серии послематчевых пенальти) и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В четвертьфинале 7 июля российская сборная играла с командой Хорватии. В основное и дополнительное время каждая команда забила по два гола, а в серии пенальти победила Хорватия (со счетом 4:3).
Кроме открытия ЧМ, Путин не присутствовал ни на одном матче. Перед игрой с Египтом Дмитрий Песков говорил, что посещения матчей «пока нет» в планах президента, но «ничего исключать нельзя».