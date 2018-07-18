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ЦБ выступил против возможности регистрировать банки в российских офшорах

Банки и другие поднадзорные Центробанку организации не должны получить возможность становиться резидентами создаваемых на островах Русский на Дальнем Востоке и Октябрьский в Калининградской области специальных административных районов (САР). Такие ограничения ЦБ просит прописать в законопроекте о российских офшорах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо регулятора в Минэкономразвития.

В текущей редакции законопроект о создании САР не предусматривает специфических требований в отношении их потенциальных резидентов. С учетом особого правового режима и целей создания САР регулятор считает недопустимым регистрацию на специальных территориях банков и некредитных финансовых организаций, операторов платежных систем, а также операторов услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается, что резиденты САР получат статус международной компании, который позволит применять к ним более гибкий корпоративно-правовой режим. ЦБ предлагает обозначить в законопроекте, что зарегистрировавшаяся в САР компания будет терять статус международной, если к ней присоединится юрлицо не из САР. Кроме того, статус международной компании не должен переходить к юрлицам, созданным при реорганизации действующей международной компании, настаивает ЦБ.

Также ЦБ просит решить проблему по сути неограниченного переходного периода, в течение которого иностранное юрлицо для регистрации в качестве международной компании должно быть ликвидировано. Законопроект фактически допускает деятельность одной и той же компании как на территории САР в статусе международной организации по российскому праву, так и в иностранном государстве, в течение неограниченного времени, указывает ЦБ.

Наконец, регулятор просит скорректировать процедуру допуска ценных бумаг резидента САР к обращению и определить порядок расчета уставного капитала. Прописанная в документе процедура не соответствует действующей в России и «может оказать непрогнозируемый негативный эффект на стабильность российского финансового рынка», полагает ЦБ. Регулятора не устраивает и фиксация в законе исчерпывающего перечня оснований, по которым биржа вправе отказать в допуске ценных бумаг к торгам. По действующему законодательству объяснять причины отказа не требуется.

Как сообщали источники «Ведомостей», воспользоваться правом перерегистрации в российские офшоры могут попавшие под санкции компании Олега Дерипаски – производитель алюминия UC Rusal и энергометаллугрическая En+.

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