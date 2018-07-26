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Титов раскритиковал идею уголовного наказания за увольнение возрастных работников

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на своей странице в Facebook раскритиковал предложения Минтруда по смягчению последствий повышения пенсионного возраста.

Большая часть предложений министерства сводится к тому, чтобы не позволить работодателям сокращать возрастных работников, отметил Титов. В частности, Минтруд предложил «проработать» вопрос об усилении ответственности работодателей – вплоть до уголовной – за увольнение людей предпенсионного возраста (наступает за два года до общего пенсионного).

«Господа из Минтруда, вы всерьез думаете, что тем самым обезопасите людей за 60 от безработицы, а бюджет – от необходимости выплачивать им пособия по этой безработице? – отметил Титов. – Если в экономике нет рабочих мест для пожилых, надо менять экономику, а не насиловать работодателей».

Впрочем, по мнению Титова, инициатива об уголовной ответственности вряд ли будет одобрена. Более реалистичными, на взгляд бизнес-омбудсмена, являются предложения обязать работодателей проводить за свой счет ежегодную диспансеризацию пожилых сотрудников и в обязательном порядке сообщать об их увольнении в службу занятости.

Правительство намерено поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Премьер Дмитрий Медведев пообещал, что власти примут меры для недопущения дискриминации возрастных работников на рынке труда.

Что чиновники думают о пенсионной реформе