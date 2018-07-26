Титов раскритиковал идею уголовного наказания за увольнение возрастных работников
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов на своей странице в Facebook раскритиковал предложения Минтруда по смягчению последствий повышения пенсионного возраста.
Большая часть предложений министерства сводится к тому, чтобы не позволить работодателям сокращать возрастных работников, отметил Титов. В частности, Минтруд предложил «проработать» вопрос об усилении ответственности работодателей – вплоть до уголовной – за увольнение людей предпенсионного возраста (наступает за два года до общего пенсионного).
«Господа из Минтруда, вы всерьез думаете, что тем самым обезопасите людей за 60 от безработицы, а бюджет – от необходимости выплачивать им пособия по этой безработице? – отметил Титов. – Если в экономике нет рабочих мест для пожилых, надо менять экономику, а не насиловать работодателей».
Впрочем, по мнению Титова, инициатива об уголовной ответственности вряд ли будет одобрена. Более реалистичными, на взгляд бизнес-омбудсмена, являются предложения обязать работодателей проводить за свой счет ежегодную диспансеризацию пожилых сотрудников и в обязательном порядке сообщать об их увольнении в службу занятости.
Правительство намерено поэтапно увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Премьер Дмитрий Медведев пообещал, что власти примут меры для недопущения дискриминации возрастных работников на рынке труда.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин