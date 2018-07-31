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Эксперты подсчитали размер дивидендов крупного бизнеса за 2017 год

Совокупные дивидендные платежи российских нефинансовых компаний по итогам 2017 г. составили 1,69 трлн руб., что на 16% больше уровня предыдущего года, подсчитало Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Доля чистой прибыли, распределенной на выплаты акционерам, увеличилась с 31 до 38%.

Увеличение совокупных дивидендов обусловлено рекордными выплатами в нефтегазовой отрасли – по итогам 2017 г. компании этого сектора заплатили на 24% (711 млрд руб.) дивидендов больше, чем в 2016 г.

Госкомпании по итогам 2017 г. направили на дивиденды около 35% чистой прибыли – 697 млрд руб., из которых на долю государства пришлось 270 млрд руб. Это на 19% выше уровня 2016 г. Правительство по-прежнему планирует добиться от госкомпаний выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО и довести дивидендные поступления в бюджет до 550–600 млрд руб., хотя текущие поступления в два раза меньше, отмечает АКРА.

На нефтегазовый сектор приходится 42% совокупных выплат, а на металлургические и горнодобывающие предприятия – 27%. Последние заплатили акционерам 455 млрд руб., потратив на это практически весь свободный денежный поток 2017 г., указывает АКРА. Третьей по размеру дивидендов стала транспортная отрасль – 8% в общих дивидендных выплатах, или 139 млрд руб. Транспортный сектор практически сравнялся по размеру дивидендов с телекоммуникационными компаниями и электроэнергетикой (доля последних – 7 и 6%).

Для расчета совокупного размера дивидендов АКРА использовало данные 227 крупнейших компаний России, общая доля выручки которых среди всего российского бизнеса составила 35%, или 49 трлн руб.

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