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Бизнес-омбудсмен предложил разрешить «докупать стаж» для выхода на пенсию

Момент выхода на пенсию должен определять не возраст человека, а его трудовой стаж, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Мы считаем, что пенсионного возраста быть вообще не должно. Люди должны выходить на пенсию по выработке стажа», – сказал Титов в интервью «Интерфаксу». Он полагает, что у каждой профессии должен быть свой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

«У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается», – предложил Титов.

Если человек хочет выйти на пенсию досрочно, то он мог бы заплатить государству определенную сумму, чтобы начать получать полноценную пенсию, пояснил бизнес-омбудсмен.

Титов отметил, что возглавляемый им Институт экономики роста имени Столыпина подготовил соответствующие предложения и направил их в правительство и профсоюзам.

Сейчас пенсионный возраст в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин – 55 лет. Госдума 19 июля приняла правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г.

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