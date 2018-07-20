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Титов предложил снизить ставку страховых взносов в ПФР минимум до 14%

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил снизить ставку страховых взносов, которые перечисляются работодателем в Пенсионный фонд, минимум до 14% с нынешних 22%. Соответствующее письмо Титов направил администрации президента, правительству, Совету Федерации и Госдуме. С копией документа ознакомился ТАСС.

Титов также предложил обеспечить 100%-ное государственное финансирование пенсионных обязательств для граждан, которые вышли на пенсию до 1992 г. Бизнес-омбудсмен считает, что для них необходимо создать отдельный фонд старших поколений. Этот фонд следует финансировать из федерального бюджета, а также при помощи дополнительных сборов, считает Титов.

Помимо этого он предлагает перевести накопительную систему для работающих граждан на добровольную основу, а также предоставить работодателям и гражданам льготы при формировании добровольной накопительной пенсии. По его мнению, следует ввести прогрессивную формулу пенсионных выплат, которая будет учитывать стаж и суммы всех доходов гражданина. Титов предложил разрешить докупать пенсионный стаж, сделать пенсионные счета собственностью гражданина, а не государства.

Титов считает, что реформа в виде повышения пенсионного возраста только на короткий срок поможет правительству решить задачу балансировки консолидированного бюджета. По его мнению, в среднесрочной и долгосрочной перспективе существующие проблемы только усугубятся. Через три года расходы федерального бюджета снова вырастут. Из-за того что новые рабочие места не создаются сейчас для молодежи и людей предпенсионного возраста, возникнет дефицит. К 2020 г. расходы на пособия по безработице будут соответствовать тому объему средств, что государство «сэкономит» в результате повышения пенсионного возраста, а в 2021 г. эти расходы «превысят достигнутую экономию», отмечается в письме.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Этот процесс будет происходить поэтапно, начиная со следующего года. Предполагается, что пенсионный возраст для женщин будет увеличен на восемь лет - с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин - с 60 до 65 лет к 2028 г.