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Орешкин объяснил идею новых «суперголосующих» акций для владельцев компаний

Предложение ввести в оборот «суперголосующие» акции, которые позволят владельцам бизнеса сохранять контроль над компаниями, в первую очередь призвано помочь привлечь в Россию технологический бизнес, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Технологические компании за счет инноваций быстро набирают мощь, им требуется привлечение финансовых ресурсов, это зачастую размывает долю основных акционеров, основателей, идеологов компаний. Это приводит к тому, что баланс управления внутри компании нарушается», – объяснил Орешкин (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, суперголосующие акции позволят «выстраивать более гибкие структуры с точки зрения управления и владения акциями, чтобы больше влияния на управление имели одни акционеры, а финансовый доход – другие». Выстраивание таких гибких схем позволит сделать систему корпоративного управления более эффективной, заключил Орешкин.

Министр отметил, что эти предложения не связаны с попавшими под санкции компаниями Олега Дерипаски. «Это изменения, которые только обсуждаются на экспертном совете по корпоративному управлению, и они точно не будут приниматься в этом году, это вопрос глубокой проработки. Это больше связано с нашими технологическими компаниями – с "Яндексом" и рядом других компаний», – отметил Орешкин.

Как сообщали «Ведомости», предложение разрешить публичным и непубличным компаниям выпускать обыкновенные акции с особыми условиями обсуждалось на совете по корпоративному праву при Минэкономразвития. Это одно из предложений министерства к стратегии развития корпоративного права, которую готовит совет (в него входят представители ЦБ, Минюста, бизнеса и эксперты).

Минэкономразвития предложило несколько новых типов акций, в том числе «суперголосующие». Последние позволят основателям компании или мажоритарным акционерам сохранить контроль при привлечении инвесторов. Однако эти бумаги предусматривают более низкие дивиденды, чем у других акционеров, а имущество при ликвидации или реорганизации бизнеса владельцы таких акций получат во вторую очередь. Необходимость этих поправок федеральный чиновник объяснял тем, что жесткое корпоративное законодательство затрудняет возврат бизнеса из офшоров, который активизировался из-за санкций.

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