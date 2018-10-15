Шувалов обещал Путину удвоить кредитный портфель ВЭБа за пять лет
Внешэкономбанк в ближайшие пять лет может выдать кредиты на такую же сумму, сколько выдал до сих пор, – это около 3 трлн руб. Об этом председатель ВЭБа Игорь Шувалов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным (расшифровка их беседы опубликована на сайте Кремля).
По словам Шувалова, ВЭБ может привлечь в 3–4 раза больше кредитов, но при условии сотрудничества с крупнейшими кредитными организациями, например Сбербанком. «Сегодня с нашими консультантами мы работаем и считаем, что в ближайшие пять лет при новой модели Внешэкономбанк в состоянии выдать около такой же суммы кредитов, имея в виду, что если к этой работе будут подключены наши крупнейшие кредитные организации: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, то мы сможем привлечь в 3–4 раза больше той суммы, которую я называю, т. е. больше 3 трлн руб.», – заявил Шувалов.
ВЭБ «в течение какого-то еще времени» будет показывать убыток, отметил Шувалов. По его словам, это убыток не от текущей деятельности, а следствие предыдущих операций.
Шувалов возглавил ВЭБ в мае. До этого он был вице-премьером. Под руководством Шувалова ВЭБ сделает ставку на синдицированное кредитование – совместно с коммерческими банками, рассказывали «Ведомостям» первый зампред ВЭБа Николай Цехомский и зампред Юрий Корсун. Так госкорпорация рассчитывает помочь инвесторам найти деньги, снизить их стоимость и увеличить число проектов.